Novo filme da Netflix é a nova A Barraca do Beijo – com sexo

A Barraca do Beijo se tornou a franquia teen mais popular da Netflix. Com o fim da saga de Elle e Noah, a plataforma luta para encontrar a nova obsessão dos fãs adolescentes. Um candidato para isso é Através da Minha Janela, longa romântico que tem tudo para conquistar os fãs com uma boa dose de cenas quentes – e que assim como A Barraca do Beijo, é baseado em um livro.

O filme Através da Minha Janela acompanha a história de uma jovem que se apaixona pelo misterioso vizinho. O longa é uma produção de Marçal Forés, e sua história é inspirada pelo livro de mesmo nome escrito por Ariana Godoy.

A principal diferença entre Através da Minha Janela e a franquia A Barraca do Beijo é a ambientação dos longas. A produção de Joey King e Jacob Elordi se passa nos Estados Unidos, e a história do novo filme da Netflix é contada na Espanha.

O site Screen Rant revelou tudo que os fãs da Netflix precisam saber sobre a trama, elenco, produção e estreia de Através da Minha Janela na Netflix; veja abaixo.

Através da Minha Janela é a adaptação espanhola do livro de Ariana Godoy, uma popular escritora venezuelana especializada em histórias românticas.

Muita gente não sabe, mas a trama de Através da Minha Janela foi criada originalmente no site de fanfics Wattpad, que também representa a origem de franquias populares como After e a própria Barraca do Beijo.

Através da Minha Janela acompanha a história de Raquel, uma adolescente que tenta lidar com sua grande crush pelo vizinho Ares.

Mesmo sem ter trocado uma palavra com ele, Raquel decide fazer o vizinho se apaixonar por ela. Mas Ares não é o tipo de cara que se apaixona facilmente – o que faz a relação potencialmente quente precisar de um empurrãozinho.

O filme é uma produção de Marçal Forés e conta com Clara Galle, Julio Peña, Pilar Castro, Hugo Arbues e Eric Masip no elenco.

Um ponto do filme é que Raquel não é a única com tendências de stalker. Uma cena revelada publicamente mostra Ares entrando no quarto da protagonista pela janela para descobrir a senha de seu computador.

Através da Minha Janela é uma produção da Netflix Espanha, a equipe por trás de alguns dos maiores sucessos da plataforma, como La Casa de Papel e Elite.

Clara Galle, a intérprete de Raquel, também faz parte do elenco da 2ª temporada de The Boarding School: Las Cumbres, uma popular série do Amazon Prime.

Já Ares é interpretado por Julio Penã, famoso por viver Manuel Gutiérrez na novela argentina BIA, produzida pelo Disney Channel.

Em prévias do filme, Através da Minha Janela também mostrou muitas semelhanças com A Barraca do Beijo, mas chamou atenção por um ponto: traz cenas de sexo.

Através da Minha Janela está na Netflix. Confira abaixo o trailer.