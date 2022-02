Novo filme da Netflix é comparado com ET e De Volta Para o Futuro

Ryan Reynolds está prestes a lançar mais um filme na Netflix: O Projeto Adam. O ator comparou o projeto a ET: O Extraterreste e a De Volta Para o Futuro.

O ator conversou com a Variety antes de uma exibição especial do filme e teceu as comparações aos filmes da Amblin Productions, produtora de Steven Spielberg.

Continua depois da publicidade

“Parece um daqueles grandes filmes de realização de desejos com grandes apostas e alto conceito, mas é realmente sobre algo muito pessoal também, que é o que eu amava nos filmes dos anos 1980 – o que eu amava em ET e De Volta Para o Futuro, e qualquer coisa que Amblin fez, como Os Goonies”, disse o ator.

“Parece que meio que voltei a esse tipo de cinema e no período em que vivemos agora, parece oportuno… Eu sempre penso nisso como o modelo de Mary Pickford, que é fazê-los rir, fazê-los chorar e depois trazê-los de volta ao riso. Se você pode fazer isso, você fez algo que vale a pena assistir”, acrescentou Ryan Reynolds.

Mais sobre O Projeto Adam

“Para entender o passado e salvar o futuro, um piloto viaja no tempo e se une ao pai falecido e a uma versão mais jovem de si mesmo”, diz a sinopse oficial do filme.

A direção é de Shawn Levy, conhecido por Free Guy: Assumindo o Controle, Stranger Things e a trilogia Uma Noite no Museu.

O roteiro é de Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett and Mark Levin.

Além de Ryan Reynolds, o elenco de O Projeto Adam conta com Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener e Zoe Saldaña.

O Projeto Adam estreia em 11 de março de 2022, na Netflix.