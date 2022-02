Novo filme de ação será o último da carreira de Van Damme

O astro Jean-Claude Van Damme terá o último filme de ação de sua carreira. Ele pretende se aposentar no gênero, e talvez até mesmo a sua aposentadoria como ator em geral não demore para chegar.

De acordo com o Deadline, Jean-Claude Van Damme estará em “What’s My Name?”, um novo filme de ação que mistura ficção com a própria vida pessoal do astro.

O projeto serve como uma grande homenagem para a carreira do ator.

Uma história curiosa

Em “What’s My Name?”, Jean-Claude Van Damme interpreta uma versão de si mesmo, acordando de um coma depois de um acidente de carro e descobrindo que está com amnésia.

Para recuperar a sua identidade, ele terá que se envolver em uma série de lutas contra oponentes icônicos de sua carreira, levando a uma última batalha épica.

Ainda não há data de lançamento para “What’s My Name?”, novo filme de Jean-Claude Van Damme que será o último em sua carreira na ação.