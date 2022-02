Novo filme de O Senhor dos Anéis tem data de estreia e Elijah Wood reage

Poucos dias após o Amazon Prime Video ter divulgado o teaser trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a New Line divulgou a data de lançamento do filme The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

O longa-metragem em animação se passa no mesmo universo dos filmes de O Senhor dos Anéis, dirigidos por Peter Jackson e estreia em 12 de abril de 2024.

Continua depois da publicidade

A animação, que terá estilo de anime, contará com direção de Kenji Kamiyama, um animador com experiência na franquia O Fantasma do Futuro. Já o roteiro é assinado por Jeffrey Addiss e Will Matthews.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim será focado no lendário Helm Mão-de-Martelo, o rei de Rohan. Ele não é um personagem de tanto destaque nos livros de J. R. R. Tolkien, mas sua história é indicada em algumas partes ao longo da jornada.

Acontecendo cerca de 250 anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis, a história vai acompanhar a vida e os tempos de carnificina de Mão-de-Martelo. A proposta da animação é expandir a história jamais contada por trás da Fortaleza do Abismo de Helm.

Na mitologia de O Senhor dos Anéis, os Rohirrim travaram uma grande batalha com os Terrapardenses, que queriam invadir o seu reino.

Enquanto os Rohirrim foram inicialmente derrotados, eles conseguiram reunir coragem graças ao seu líder, que morreu em um ponto da batalha, e retomaram o controle de suas terras.

Elijah Wood reage ao filme de O Senhor dos Anéis

Elijah Wood, que interpretou Frodo Bolseiro na trilogia de O Senhor dos Anéis, reagiu à data de estreia de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

O ator demonstrou-se entusiasmado para a animação, especialmente tendo em vista que ela se passa no mesmo universo dos filmes.

“YESSSSS”, escreveu Elijah Wood em publicação no Twitter.

A animação, que terá estilo de anime, contará com direção de Kenji Kamiyama, um animador com experiência na franquia O Fantasma do Futuro. Já o roteiro é assinado por Jeffrey Addiss e Will Matthews.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim estreia em 12 de abril de 2024.