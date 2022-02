Novo filme de Tom Holland é chamado de “esquecível”

A crítica revelou as primeiras reações do filme Uncharted, estrelado por Tom Holland, o Homem-Aranha da Marvel. Uma opinião polêmica sobre a adaptação do game é que o longa é “esquecível”.

De modo geral, a crítica está dividida com o filme de Tom Holland. No Rotten Tomatoes, até o momento desta publicação, a nota é de 52% com 48 avaliações.

A crítica do We Got This Covered afirma que o filme estrelado por Tom Holland “é apenas o último na lista dos filmes de ação que se torna esquecível e que apenas pisca para os fãs de longa data do material de origem”. Um problema citado seria a falta de profundidade dos elementos da história.

Já o ComicBook acredita que apenas fãs de filmes cômicos de ação devem gostar de Uncharted. O filme baseado no game deve acabar sendo criticado pelos jogadores da franquia.

“Aqueles que jogaram um ou dois games e puderam ser Nathan não devem conseguir passar por cima das inconsistências”, avisa o site.

“Acho que pessoas que não conhecem nada sobre o game devem ficar surpresas em como é divertido, mas eu como alguém que já jogou, tive que separar o que eu queria e o que eu ganhei”, observou o crítico Kristian Harloff.

“Bem, eu gostei do Nathan Drake de Tom Holland. Ele e Mark Wahlberg crescem e apenas ficam melhores com a química. Mas, a edição é horrível, falta vilões e personagens coadjuvantes, além de efeitos visuais horríveis. História não era ruim, mas nada profundo”, adiantou ainda Leo Rydel.

Para crítica, Uncharted não seria nada mais que um filme de ação “pipoca”. Agora, resta saber o que os espectadores devem achar do novo longa de Tom Holland.

Uncharted chega em breve no cinema

Uncharted tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa será a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully, que vai ser interpretado por Mark Wahlberg.

A dupla terá a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted, com Tom Holland, tem previsão de estreia no Brasil para 17 de fevereiro de 2022.