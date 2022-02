Novo Massacre da Serra Elétrica é sequência ou reboot?

A franquia de O Massacre da Serra Elétrica continua!

Um novo filme foi lançado em 2022 pela Netflix, mas mesmo os fãs que acompanham fielmente a saga desde seu primeiro projeto, lançado em 1974 sob direção de Tobe Hooper, podem ficar confusos quanto a qual ponto da história o novo longa se passa, principalmente em meio a tantas reinicializações de franquias que estamos vendo por aí.

Continua depois da publicidade

Será que o novo O Massacre da Serra Elétrica é uma sequência ou um reboot da franquia?

Para entender, vamos ao começo de tudo: o ponto de partida da franquia O Massacre da Serra Elétrica é o filme de 1974. Chamado em inglês de The Texas Chain Saw Massacre, é um dos grandes responsáveis pela popularização do gênero terror nos cinemas, com seu show de violência e canibalismo com um vilão digno dos piores pesadelos: o mascarado Leatherface, que se tornou um dos principais símbolos do cinema de terror, com sua icônica máscara e uma inigualável sede por sangue.

Muitas e muitas sequências

12 anos se passaram até o lançamento de O Massacre da Serra Elétrica 2, que em termos de continuidade de franquia cometeu uma grande falha ao apresentar a morte de Leatherface. Claro que os estúdios da New Line Cinema não gostaram de encerrar essa fonte de dinheiro tão logo, e então produziram várias sequências, como Leatherface – O Massacre da Serra Elétrica 3, em 1990, e O Massacre da Serra Elétrica – O Retorno, em 1995, o último da franquia original.

No entanto, mesmo nos anos seguintes pudemos ver a continuidade de O Massacre da Serra Elétrica e da trajetória de Leatherface, como no remake O Massacre da Serra Elétrica (2003), a prequel O Massacre da Serra Elétrica – O Início (2006) e até mesmo O Massacre da Serra Elétrica 3D – A Lenda Continua (2013), o primeiro longa da franquia a usar da tal tecnologia.

Ao longo dos anos, a franquia passou nas mãos de várias empresas, como Cannon, New Line, Platinum Dunes e Millenium Films, e seu próximo destino já está definido: Netflix.

A versão de 2022 se chama O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface e é o primeiro filme da franquia a estrear diretamente em streaming.

Confira o trailer:

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

Ao que se sabe, O Massacre da Serra Elétrica da Netflix é uma continuação direta ao filme original de 1974. Para isso, ele seguirá uma fórmula parecida a que David Gordon Green adotou na franquia Halloween, ignorando todas as sequências lançadas ao longo dos anos para dar sua própria continuação à história, exatamente do ponto em que o original parou.

Sendo assim, o filme é uma sequência do original, mas um reboot dos demais longas.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface já está disponível na Netflix.