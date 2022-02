Novo O Massacre da Serra Elétrica repete momento mais marcante de Leatherface

Cuidado, contem spoilers de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface.

A franquia O Massacre da Serra Elétrica continua firme e forte graças ao lançamento do novo filme, O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, que chegou ao catálogo da Netflix em fevereiro de 2022.

O original da plataforma de streaming traz de volta o icônico vilão do filme 1974, Leatherface, agora interpretado por Mark Burnham, neste longa que é uma sequência direta ao projeto original do diretor Tobe Hooper, clássico dos longas de terror.

Apesar das críticas do público que, em geral, não curtiu o novo filme, há uma cena em questão que tem sido muito elogiada por ser uma homenagem óbvia, mas ainda muito bem-vinda, ao longa original.

Entenda:

Homenagem à franquia

Nesta cena de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, o personagem título conseguiu Sally Hardesty, que sobreviveu do filme original, e ainda tirou a vida da pobre Melody, uma das novas personagens do filme da Netflix, enquanto sua própria irmã, Lila, assistia a tudo sem poder fazer nada.

Após tantas conquistas no filme, Leatherface repete uma das cenas mais icônicas e estranhas do filme original, que ficou conhecida como “a dança de Leatherface”. Nesta cena em questão, o personagem está descontrolado e começa a girar sua motosserra pelos ares, criando uma espécie de dança que marcou a história dos filmes de terror.

A motivação da dança, no entanto, é diferente nos dois filmes: no original, Leatherface age dominado pelo ódio por ter deixado sua última vítima escapar com vítima, enquanto no longa de 2022 a cena funciona como uma espécie de dança da vitória.

Ao encerrar o filme com essa mesma cena, a Netflix consegue honrar um pouco da memória de O Massacre da Serra Elétrica.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface já está disponível na Netflix.