O chocante nível de violência do novo Massacre da Serra Elétrica na Netflix

O lançamento de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface acontece em breve na Netflix e o diretor , David Blue Garcia, revelou que a violência não foi reduzida no filme.

Garcia conversou com o Comicbook e foi perguntado se precisou deixar as cenas menos violentas no longa-metragem, que serve como continuação direta do original de 1974.

“Muito pelo contrário. Eu estava constantemente deixando as coisas mais violentas. Quando você trabalha com Fede Alvarez como produtor, ele fez alguns filmes muito, muito chocantes e sangrentos, e ele é um mestre nisso”, revelou o diretor de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface.

“Eu me lembro do meu primeiro dia no set, eu tive que filmar uma das mortes para um personagem menor, e Fede me ligou no dia seguinte. Ele tinha visto os diários e estava tipo, ‘Ei cara, ótimo trabalho nessa matança, mas eu quero que você faça isso de novo. Eu só quero que você vá um pouco mais longe, um pouco mais de sangue, e depois que achar que tem sangue suficiente, coloque mais'”, acrescentou o diretor.

“Essa foi a minha direção para o resto do filme. Estávamos constantemente tentando superar um ao outro e obter as mortes mais loucas, as mortes mais criativas, e realmente disparar muito sangue de um aborto ou qualquer outra coisa”, concluiu David Blue Garcia.

Mais sobre O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

A direção do novo filme é de David Blue Garcia, com roteiro de Chris Thomas Devlin. Ele foi gravado na Bulgária, apesar de se passar no Texas, como o original.

O elenco conta com Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson e Jacob Latimore como um grupo de amigos que cometem o erro de viajar para longe demais da cidade grande.

O filme se passa bastante tempo após o primeiro O Massacre da Serra Elétrica. No entanto, trata-se do mesmo Leatherface, o assassino do original.

Ele esteve escondido desde então, tentando ser uma boa pessoa, até que essas pessoas novas o “despertam”.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface estreia em 18 de fevereiro de 2022, na Netflix.