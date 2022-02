O comovente filme de drama que todos estão vendo na Netflix

Se você gosta de assistir filmes para cair em lágrimas, a Netflix conta com um ótimo lançamento. Trata-se de O Violino do Meu Pai, um drama turco que surpreendeu ao figurar no Top 10 internacional da plataforma. Com uma história extremamente tocante, o longa é garantia de emoção até mesmo para os espectadores mais durões.

Em 2021, a Netflix expandiu significativamente a produção de conteúdo original, com o objetivo de diversificar sua audiência internacional e trazer mais variedade ao catálogo.

O foco na produção internacional tem se provado uma ótima estratégia para a Netflix. Afinal de contas, em 2021, a série sul-coreana Round 6 se tornou o projeto mais popular da história da plataforma – isso sem falar no sucesso de La Casa de Papel e Lupin.

Em uma matéria, o site Looper explicou por que O Violino do Meu Pai, um filme turco, figura no Top 10 do streaming e faz tanto sucesso na plataforma; confira abaixo.

Lançado em 2022, o filme turco O Violino do Meu Pai chegou ao catálogo internacional da Netflix em 21 de janeiro.

Desde sua estreia, o filme conquista fãs e espectadores com sua emocionante e essencial mensagem sobre a importância da família.

Dirigido por Andaç Haznedaroglu, o filme acompanha a história da precoce Ozlem, interpretada por Gulizar Nisa Uray, uma jovem garota cujo pai viúvo, Ali Riza, sofre de uma grave doença terminal.

Antes de morrer, Ali tenta se reconciliar com o irmão afastado Mehmet, que acredita ter sido abandonado pelo irmão na infância.

Inicialmente, Mehmet se recusa a aceitar as visitas de Ozlem, mas com o tempo, acaba convencido pela esposa Suna.

Tio e sobrinha formam lentamente uma grande conexão, graças à paixão mútua pela música.

À medida que o relacionamento se desenvolve, Mehmet descobre a verdade sobre sua infância e percebe o quanto Ali se sacrificou para garantir uma vida melhor para a família.

Os assinantes da Netflix parecem estar adorando o filme. Muitos usaram as redes sociais para falar sobre a história.

“É uma mensagem emocionante, de aquecer o coração”, comentou um fã no Twitter.

Também foram elogiadas as atuações dos personagens principais, especialmente Gulizar Nisa Uray como Ozlem.

“O filme é tão lindo! Além disso, Gulizar Nisa Uray é tão fofinha, e uma ótima atriz! Um grande talento! Ela é uma verdadeira estrela”, comentou outro assinante da Netflix.

O Violino do Meu Pai está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Confira abaixo o trailer do longa.