O Espetacular Homem-Aranha 3 tem história perfeita após Sem Volta Para Casa

Após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, fãs da Marvel começaram uma campanha por O Espetacular Homem-Aranha 3, com Andrew Garfield. Analisando o cenário, o Screen Rant mostrou que o longa pode ter uma história perfeita para Sony.

O Espetacular Homem-Aranha 2 termina com a morte de Gwen Stacy. Na época, uma continuação foi cancelada após a Marvel e Sony entrarem em acordo para Peter Parker ir para o MCU, colocando Tom Holland no papel.

Continua depois da publicidade

Com o cenário criado por Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Marvel e Sony tem uma oportunidade única. A história do terceiro longa com Andrew Garfield pode se passar em duas linhas do tempo.

Uma delas pode ser um prelúdio de Sem Volta Para Casa, mostrando como Peter Parker lidou com a morte de Gwen Stacy. No grande filme da Marvel e Sony, o personagem de Andrew Garfield indicou que passou por um período muito sombrio.

Seria interessante isso ser mostrado, até mesmo aproveitando o talento do astro. Ao mesmo tempo, a segunda linha do tempo pode ser após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, trazendo como o Peter de Andrew Garfield tenta se redimir e também revelando como o universo dele ficou após os eventos no MCU.

O que Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa mostra é que essa versão do personagem ganha um novo ânimo após esse encontro com os heróis de Tom Holland e Tobey Maguire. O Espetacular Homem-Aranha 3 poderia justamente tocar nessa diferença, dando uma nova vida para o personagem.

A Marvel e Sony ainda não comentam se O Espetacular Homem-Aranha 3 pode realmente acontecer, apesar da vontade dos fãs.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa segue em cartaz nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).