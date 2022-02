O filme de ação que todo mundo está vendo na Netflix

O cinema de Bollywood conquistou o mundo e a Netflix não ficou de fora: a plataforma de streaming adicionou recentemente ao seu catálogo um longa que está fazendo grande sucesso e, inclusive, assumiu a primeira posição no TOP 10 de mais vistos dessa semana.

Trata-se de Don, um filme de ação indiano lançado em 2006. No filme, a polícia prende um chefão do tráfico e coloca em seu lugar um sósia ingênuo, infiltrado para conseguir mais informações sobre o submundo do crime.

Com direção de Farhan Akhtar, o filme é inspirado em um outra longa-metragem ainda mais antigo, também chamado Don, mas lançado em 1978 no cinema indiano.

Quer saber mais sobre o atual sucesso da Netflix?

A história de Don

Com quase 3 horas de duração, o filme atualmente disponível na Netflix apresenta uma visão do comércio ilegal de drogas em Kuala Lumpur, na Malásia. Don é o gerente do tráfico, e uma equipe da polícia dá início a operações contra o líder do cartel Singhania.

Em meio a confrontos com membros que querem deixar a gangue, familiares vingativos e a polícia na cola, Don acaba ferido e a polícia aproveita para prendê-lo, colocando em seu lugar um sósia chamado Vijay, que aceita a perigosa missão em troca de que a polícia leve o pequeno Deepu, um menino que Vijay conhece, para a escola.

Assim, Vijay posa como Don na gangue para conseguir informações e dá-las a polícia, mas não será fácil e sua vida entra em constante perigo ao longo do filme repleto de ação.

Quem está em Don?

Shah Rukh Khan, umn dos maiores atores indianos, tem um papel duplo nesse filme ao viver ambos Don e seu sósia Vijay Pal. Aliás, seu sucesso no cinema local é tanto que ele se tornou conhecido como o Rei de Bollywood por já ter feito cerca de 70 filmes em hindi.

A atriz Priyanka Chopra, conhecida de Hollywood principalmente pela série Quântico (e por seu casamento com o astro da música Nick Jonas) é nascida na Índia. Vencedora do Miss Mundo 2000, a modelo começou sua carreira como atriz em Bollywood e interpreta Rome neste filme.

Vale a pena ver Don na Netflix?

No Rotten Tomatoes, vários fãs de cinema que já assistiram ao filme deixam sua avaliação sobre o mesmo. Em geral, as críticas de Don são positivas e o filme conquistou 78% de aprovação, com base em mais de 10 mil críticas.

Confira algumas:

“Eu não tinha percebido que a Netflix agora tem alguns filmes de Bollywood também. Bem, se você gosta de filmes de ação indianos com danças/músicas lançadas a cada 15 minutos ou mais e é capaz de ignorar buracos na trama, você pode gostar deste filme. SRK faz um anti-herói muito bem”, comenta um espectador.

“Acho que se eu não tivesse visto o original de 1978 primeiro, teria gostado mais deste filme e provavelmente o teria colocado na categoria de 3,5 a 4 estrelas. No entanto, porque eu vi o filme de 1978 primeiro, ele meio que matou o suspense até os últimos seis minutos, quando rompeu completamente com seu antecessor. Dito isto, é um bom filme e vale a pena assistir”, diz outro.

Don está disponível na Netflix.