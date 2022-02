O filme de terror da Netflix que todo mundo está vendo

Um novo filme de terror está dominando a Netflix!

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface chegou dia 18 de fevereiro de 2022 ao catálogo da plataforma de streaming e já é um grande sucesso de audiência, alcançando o segundo lugar no Top 10 da Netflix.

E a competição é imensa: quem lidera o Top 10 no Brasil neste sábado (19) é o sucesso Inventando Anna. No Top 5, entram ainda as produções infantis Carinha de Anjo e Cúmplices de um Resgate, que mostram o sucesso das novelas para crianças na plataforma, seguidas de Abominável, animação para toda a família.

Mas O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface não é a única produção sangrenta no Top 10 da Netflix neste final de semana: a série coreana All of us Are Dead também segue firme na plataforma no Brasil.

Confira o trailer de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface logo abaixo:

Sobre o novo O Massacre da Serra Elétrica

Ambientado logo após os acontecimentos do primeiro filme da franquia, lançado em 1974, O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface desconsidera todas as sequências já lançadas do filme para reinventar a continuidade da história do vilão Leatherface.

No novo filme, um grupo de jovens se muda para o Texas a fim de transformar a cidade em uma comunidade moderna, mas têm seus planos interrompidos ao cruzarem o caminho de Leatherface, interpretado por Mark Burnham.

A direção do novo longa é de David Blue Garcia.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface já está disponível na Netflix.