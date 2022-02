O filme de terror que todo mundo está vendo na Netflix

Filme de terror da Alemanha, Filhos do Privilégio está em alta na Netflix. Isso significa que uma boa parte dos assinantes do serviço de streaming está assistindo ao longa, mas será que todos estão realmente gostando?

Apesar do sucesso de audiência na Netflix, a recepção de Filhos do Privilégio vem sendo negativa.

Alguns assinantes chamaram o terror de “tosco”, enquanto outros opinaram que, apesar do potencial da história, ele acabou sendo desperdiçado.

Confira abaixo algumas reações de internautas no Twitter ao novo terror da Netflix, Filhos do Privilégio.

A história de Filhos do Privilégio

Confira abaixo uma sinopse com detalhes do enredo de Filhos do Privilégio, da Netflix.

“Em Filhos do Privilégio, muitos anos após a trágica morte de sua irmã Anna, Finn (Max Schimmelpfennig), agora um jovem de 18 anos, é repetidamente assombrado por pesadelos e demônios.”

“O que sua família acredita ser uma consequência psicótica do trauma de infância começa a parecer cada vez mais real para ele.”

“À medida que eventos terríveis começam a se acumular ao seu redor, ele não consegue mais acreditar que está tudo só em sua cabeça.”

“Junto com sua melhor amiga Lena (Lea van Acken), ele tenta entender esse terrível segredo que está em seu passado, por trás da fachada despretensiosa de sua família.”

Filhos do Privilégio está agora disponível pela Netflix.