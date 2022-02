O Golpista do Tinder conquista feito único na Netflix

O Golpista do Tinder conseguiu um feito inédito na Netflix. O filme se tornou o primeiro documentário a entrar para a lista dos 10 mais assistidos da plataforma de streaming.

Conforme o Deadline, o documentário foi assistido por 45,8 milhões de horas mundialmente na semana do dia 31 de janeiro a 6 de fevereiro.

Com isso, O Golpista do Tinder entrou para o top 10 de filmes da Netflix em 92 países, o que certamente não é algo fácil de ser conquistado.

Os números obtidos pelo documentário são impressionantes, mas não chegam perto do sucesso de Não Olhe Para Cima, que foi visto por 152,29 milhões de horas entre 27 de dezembro e 2 de janeiro.

O longa-metragem, indicado ao Oscar de Melhor Filme, permanece no top 10, mesmo após sete semanas desde o lançamento.

Entenda o caso de O Golpista do Tinder

O Golpista do Tinder – também encontrado com o título original The Tinder Swindler – é uma produção da cineasta Felicity Morris.

Com pouco menos de duas horas de duração, O Golpista do Tinder introduz os espectadores à história do vigarista israelense Shimon Hayut, que supostamente aplicou golpes em múltiplas mulheres utilizando o aplicativo.

Posando como Simon Leviev, o filho do bilionário Lev Leviev, Shimon usava seu charme para conquistar as vítimas – e roubar centenas de milhares de dólares.

De acordo com a revista Variety, o golpista do Tinder costumava focar em mulheres de países como Noruega, Finlândia e Dinamarca, convencendo as vítimas a enviar valores expressivos em dinheiro sob promessas falsas.

Shimon chegou a convencer uma de suas vítimas a pedir empréstimos bancários e repassar o dinheiro para ele, afirmando que precisava pagar as contas e se proteger dos “inimigos”.

Em dezembro de 2019, Hayut foi preso em Israel e condenado a 15 meses de prisão. No entanto, ele foi libertado após cumprir apenas 5 meses de sua sentença.

O Golpista do Tinder, na Netflix, conta com entrevistas com vítimas do trapaceiro e envolvidos na investigação.

Uma das mulheres entrevistadas e a norueguesa Cecile Fjellhøy, que junto com outra mulher enganada por Shimon, decidiu investigar a história e levar o golpista à Justiça.

“Quando o conto de fadas chega ao fim, um thriller de vingança se inicia. Cecile descobre outras vítimas, e nesse momento, o Golpista do Tinder encontra uma inimiga à altura”, afirma a sinopse oficial da produção.

O Golpista do Tinder está disponível na Netflix.