O Golpista do Tinder: Fãs estão amando uma das vítimas

Os fãs estão amando uma das vítimas apresentadas em O Golpista do Tinder, da Netflix.

Trata-se de uma mulher chamada Ayleen, que encontrou uma maneira de se vingar do golpista Shimon Hayut, também conhecido como Simon Leviev.

Ayleen conta que conseguiu convencer o golpista, que trabalhava na indústria da moda de luxo, a conseguir itens que ela poderia vender pela Internet. O golpista deu a ela várias roupas caras, o que rendeu um bom dinheiro.

Ayleen, é claro, estava ciente do golpe de Shimon Hayut. Então, ela garantiu que ele não visse um centavo do dinheiro que ela ganhou.

Ayleen conquistou os espectadores

No Twitter, os espectadores de O Golpista do Tinder elogiaram Ayleen por sua “vingança”. Das pessoas apresentadas na produção da Netflix, ela é quem mais chamou a atenção.

“O Golpista do Tinder é um ótimo documentário, mas eu só estou aqui para comentar sobre Ayleen. Essa é a energia feminina que adoramos ver, garota”, escreveu uma internauta.

Outra pessoa comentou: “Ayleen vendendo as roupas de Simon Leviev é a melhor parte de O Golpista do Tinder. Eu adorei que ela recuperou uma parte do seu dinheiro.”

“Ayleen, do documentário O Golpista do Tinder, é a minha heroína”, disse uma fã.

Outra usuária da rede social tuitou: “Eu serei para sempre uma fã de Ayleen.”

O Golpista do Tinder está agora disponível pela Netflix.