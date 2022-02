O Massacre da Serra Elétrica tem linha do tempo complicada; nós explicamos

Leatherface está de volta. De novo. Dessa vez ele aparece em O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, da Netflix.

O personagem já apareceu em diversos filmes, seja em sequências diretas do original de 1974, novas versões e reboots mais simples. Isso causa diversas linhas temporais dependendo de como você observa a franquia no geral.

Temos 4 ou até 6 linhas temporais possíveis. Que incluem todos os reboots, os prequels e remakes feitos até agora. Lembrando que 9 filmes da franquia foram lançados até agora (contando com o da Netflix).

Quantos filmes

Caso você queria assistir em ordem de lançamento, sua lista fica assim:

1. O Massacre da Serra Elétrica (1974)

2. O Massacre da Serra Elétrica 2 (1986)

3. O Massacre da Serra Elétrica 3 (1990)

4. O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno (1995)

5. O Massacre da Serra Elétrica (2003)

6. O Massacre da Serra Elétrica: O Início (2006)

7. O Massacre da Serra Elétrica 3D (2013)

8. Leatherface (2017)

9. O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface (2022)

Caso você não queira ver em ordem, vamos te ajudar nas linhas do tempo. Para unir melhor as histórias criadas entre eles. Apenas veja do começo ao fim na linha do tempo escolhida.

Linha do tempo 1

1. O Massacre da Serra Elétrica (1974)

2. O Massacre da Serra Elétrica 2 (1986)

3. O Massacre da Serra Elétrica 3 (1990)

4. O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno (1995)

Além de serem distribuídos pela mesma empresa. Podemos perceber um fenômeno diferente aqui. As ‘sequências’ aqui são na verdade outras histórias. Não há uma ligação clara entre os filmes. Algo que era comum na época.

Um exemplo é a protagonista Sally que foi dito que ela sofreu com catatonia por causa dos eventos do primeiro filme por isso não estava nos próximos. E para ajudar, o terceiro filme diz que ela faleceu em 1977, o que não colabora com a contagem de tempo.

O quarto filme chega a mencionar “pequenos incidentes relacionados” em 1973. O que pode demonstrar alguma continuidade com os dois longas anteriores. Mas o sobrenome da família foi alterado de Sawyer para Slaughter

Mesmo com as inconsistências, os filmes mostram o que a franquia pretendia para o horror e protagonista. Lembrando que reboots de franquia não eram comuns nessa época.

Linha do Tempo 2

1. O Massacre da Serra Elétrica: O Início (2006)

2. O Massacre da Serra Elétrica (2003)

Estes dois filmes foram lançados por outra distribuidora, e são interligados de alguma forma. E não há a necessidade de assistir o original.

A Platinum Dunes estava realizando remakes de longas como Seixa Feira 13 e A Morte Pede Carona. E é claro que Leatherface não ficaria de fora.

Temos aqui uma versão do personagem e elementos. O sucesso não foi grande, por isso apenas o segundo filme chegou a ser produzido. O segundo inclusive ocorreu em 1969 para dar detalhes da família e como tudo ocorreu. O engraçado que a origem foi lançada depois do remake, ou seja, sabíamos como iria acabar de qualquer forma.

Linha do tempo 3

1. Leatherface (2017)

2 O Massacre da Serra Elétrica (1974)

3. O Massacre da Serra Elétrica 3D (2013)

A Platinum e a Lionsgate continuaram lançando os remakes, dessa vez com o longa original no ‘meio’ deles. Já que a protagonista Heather (Alexandra Daddario) tem ligações com a família original. Ao investigar seu passado, ela descobre que Leatherface está vivo e matando seus amigos.

O ‘3D’ lançado em 2013, adiciona pouco a franquia é mais uma tentativa de emplacar a nova tecnologia nos cinemas.

Linha do Tempo 4

1. O Massacre da Serra Elétrica (1974)

2. O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface (2022)

A Legendary e a Netflix fizeram a sequência (que já está disponível na plataforma) e para facilitar, ele tem ligação apenas com o original, para se conectar melhor com a nova geração.

Aqui a protagonista não faleceu e busca vingança, 50 anos depois. Como foi visto na franquia Halloween recentemente. A decisão também veio a partir do diretor (Fede Alvarez) que queria deixar a parte 2 e 3 para trás, por causa dos problemas de continuidade.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno da Leatherface já está disponível na Netflix.