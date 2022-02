O polêmico filme da Netflix que tem cenas pesadas de sexo

A Netflix prepara mais um filme polêmico para 2022. Com cenas pesadas de sexo, Blonde deve chegar no segundo semestre de 2022 no streaming.

Mesmo sem qualquer prévia oficial, o filme já dá o que falar. Nele, Ana de Armas, conhecida por Entre Facas e Segredos e 007: Sem Tempo Para Morrer, interpreta Marilyn Monroe, mas não de uma maneira convencional.

Continua depois da publicidade

Blonde usa uma versão fictícia de Marilyn Monroe em uma história perturbadora que não aconteceu na vida real. Assim, a polêmica aumenta.

O símbolo de Hollywood interpretado por Ana de Armas deve ser colocado em situações brutais, envolvendo até mesmo violência sexual. Por isso, Blonde já causa discussão entre os fãs e uma certa preocupação.

Rumores dizem até mesmo que a Netflix chegou a adiar Blonde por causa das cenas pesadas de sexo.

O polêmico filme da Netflix estrelado por Ana de Armas

Blonde é escrito e dirigido por Andrew Dominik. O diretor é conhecido por títulos como O Homem da Máfia e O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford.

A história usa como base o livro de mesmo nome lançado em 2000, escrito por Joyce Carol Oates. O conto traz uma versão fictícia da vida de Marilyn Monroe.

A trama conta com momentos de sexo, de violência sexual e passagens perturbadoras. A Netflix teria adiado Blonde por conta do nível exagerado de algumas cenas.

Antes, o filme demorou para acontecer por diversas trocas de protagonistas. Ana de Armas foi quem acabou ficando com o polêmico papel.

Até mesmo por causa dessa polêmica, a Netflix já teria dado para o filme uma das classificações mais restritas dos Estados Unidos, que é a NC-17. Ela já adianta o material gráfico que contém o longa.

No Brasil, assim, Blonde vai ser recomendado apenas para maiores de idade. Nessa história sobre Marilyn Monroe, o filme vai dar uma visão imaginária de como foi a vida dessa personagem.

Mesmo com toda polêmica, Blonde deve chegar no segundo semestre de 2022 na Netflix.