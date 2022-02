O quão poderoso é o vilão de Thor: Amor e Trovão

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é muito aguardado pelos fãs da Marvel. Não é à toa: será o retorno de Chris Hemsworth em uma nova aventura, desta vez sendo acompanhado por Natalie Portman como a Poderosa Thor.

Um outro destaque é o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que será interpretado por Christian Bale.

O ator é mundialmente conhecido por ter interpretado o Batman na trilogia de Christopher Nolan, além de outros trabalhos aclamados no cinema.

Gorr, o Carniceiro dos Deuses será extremamente poderoso em Thor: Amor e Trovão (Thor 4). Talvez até mesmo mais do que nos quadrinhos da Marvel.

Um conjunto de LEGO mostra o personagem interpretado por Christian Bale lutando contra o Thor e a Poderosa Thor ao mesmo tempo. Isso indica que são necessárias duas versões de Thor para derrubar o vilão, ou talvez até mais.

De acordo com o Screen Rant, Gorr, o Carniceiro dos Deuses pode ser tão poderoso quanto Thanos no MCU. Isso o tornaria uma das maiores ameaças de todos os tempos para o Deus do Trovão.

O visual de Gorr no MCU

Acima, está uma imagem do conjunto de LEGO que mostra um pouco do visual que Gorr, o Carniceiro dos Deuses terá no MCU. É uma aparência um pouco diferente dos quadrinhos.

Algumas imagens vazadas do set de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) já indicavam que o personagem teria um visual nesse estilo.

Especula-se que, como Christian Bale é um ator muito famoso, eles decidiram tornar a aparência de Gorr mais “humana”, de modo que o astro ainda fosse capaz de ser reconhecido no papel.

Agora, resta saber como será a versão finalizada do visual de Gorr em Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

O vilão promete ser um dos mais interessantes do MCU, principalmente por ser interpretado por um ator tão talentoso como Christian Bale.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

