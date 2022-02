O que aconteceu com as vítimas de O Golpista do Tinder

O Golpista do Tinder já pode ser considerado um dos documentários mais populares da Netflix. Lançado no início de fevereiro de 2022, o projeto se destaca por provocar grandes debates nas redes sociais e aparecer entre os assuntos mais comentados do Twitter. Quem já conferiu a trama quer saber: o que aconteceu com as vítimas de Simon Leviev? E como elas estão hoje em dia?

“Ele se passava por um magnata do ramo dos diamantes, conquistava mulheres na internet e roubava milhões de dólares delas. Agora, algumas vítimas querem vingança”, afirma a sinopse oficial de O Golpista do Tinder.

Mesmo tendo roubado milhões de dólares das vítimas, Simon (ou Shimon) Leviev nunca chegou a ser responsabilizado criminalmente pelos golpes. O vigarista foi preso em Israel por viajar com um passaporte falso, mas após cumprir apenas 5 meses, foi liberado por bom comportamento.

O site Looper explicou o que aconteceu com três vítimas do Golpista do Tinder que aparecem no documentário: Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm e Aylee Charlotte; veja abaixo.

O que aconteceu com Cecilie Fjellhøy após os eventos de O Golpista do Tinder?

No documentário da Netflix, Cecilie Fjellhøy é introduzida como uma das primeiras vítimas de Simon Leviev.

Quando descobriu que Simon aplicava golpes em diversas mulheres, sob nomes falsos e passaportes forjados, Cecilie ficou completamente arrasada.

No documentário, Cecilie admite ter se internado em um hospital psiquiátrico após o trauma.

Com o lançamento de O Golpista do Tinder na Netflix, Cecilie divulgou os documentários em suas redes sociais.

Atualmente, Cecilie Fjellhøy continua morando em Londres. E até hoje, luta para pagar as dívidas causadas pelos golpes de Simon Leviev. Junto com outras vítimas, ela criou uma vaquinha virtual.

Pernilla Sjöholm além do Golpista do Tinder

Diferentemente das outras vítimas de Leviev, Pernilla Sjöholm nunca chegou a se envolver romanticamente com o golpista do Tinder.

Na verdade, ela apenas se tornou uma amiga de Leviev, com quem embarcou em viagens por diversos países da Europa.

O que Pernilla não sabia era o fato dessas viagens serem pagas, na maioria das vezes, com o dinheiro das outras vítimas, particularmente Cecilie.

Após ficar sabendo dos golpes, Pernilla entrou em contato com Cecilie, e as duas se tornaram grandes amigas.

Assim como Cecilie, Pernilla continua endividada pelos golpes de Simon Leviev. Ela também faz parte da vaquinha virtual criada pelas vítimas do golpista.

O destino de Aylee Charlotte

Os espectadores de O Golpista do Tinder conhecem Aylee Charlotte como a mulher responsável pela queda de Simon Leviev.

No documentário, ela mostra como ajudou as autoridades a prender Leviev na Grécia, onde o golpista viajava com um passaporte falso.

Infelizmente, Leviev deixou a prisão 5 meses após o início da pena, e hoje em dia, vive como um homem livre.

Aylee Charlotte não tem perfis nas redes sociais, e por isso, é difícil saber o que aconteceu com a vítima. Sabe-se que ela também faz parte da vaquinha virtual para o pagamento das dívidas.

O Golpista do Tinder está disponível na Netflix.