O que esperar do reboot de Massacre da Serra Elétrica na Netflix

Fãs de terror mal podem esperar pela estreia do reboot de Massacre da Serra Elétrica na Netflix. O filme tem tudo para se tornar um dos maiores lançamentos do gênero em 2022, conquistando o público moderno com muito sangue e violência – mas também com a abordagem de um incômodo tema da vida real.

“As audiências modernas esperam mais. Elas querem se impressionar, querem ficar chocadas. Por isso, apostamos em mortes realmente criativas, com mais sangue do que se imagina. É isso que as pessoas desejam ver”, afirmou o diretor David Blue Garcia em uma entrevista ao site Polygon.

Continua depois da publicidade

Além de David Blue Garcia como diretor, o filme conta com Chris Thomas Devlin, Fede Álvarez e Rodo Sayagues como roteiristas. O filme funciona como uma continuação da trama original, lançada em 1974.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o reboot de Massacre da Serra Elétrica: trama, elenco e data de estreia na Netflix.

Trama oficial de Massacre da Serra Elétrica na Netflix

“Nesta sequência, um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade fantasma no Texas, mas acaba se deparando com Leatherface, o famoso maníaco da serra elétrica”, afirma a sinopse oficial do novo Massacre da Serra Elétrica na Netflix.

O longa recebeu o título O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, em uma referência importante ao filme de 1974.

No novo longa, a protagonista Melody e sua irmã Lila, acompanhadas por um grupo de amigos empreendedores, viajam à pequena cidade de Harlow, Texas, com o objetivo de revitalizar a área.

A chegada dos jovens acaba acordando a fúria assassina do serial killer Leatherface, que não demora a começar um novo massacre.

Enquanto isso, Sally Hardesty – a única sobrevivente dos assassinatos de 1973 – também volta para derrotar Leatherface de uma vez por todas.

Assim como no longa original, a violência do novo Massacre da Serra Elétrica não serve apenas para chocar o público, mas se estabelece como um comentário a um incômodo tema social.

O filme original pode ser considerado uma alegoria contra a Guerra do Vietnã, e o novo filme, aborda a violência armada dos Estados Unidos e os traumas de jovens que vivenciam tiroteios em escolas.

Quem está no elenco do novo Massacre da Serra Elétrica?

O elenco do novo Massacre da Serra Elétrica é liderado por Sarah Yarkin (A Morte Te Dá Parabéns 2) e Elsie Fisher (Oitava Série) como as irmãs Melody e Lila.

Mark Burnham (Os Maus Policiais) interpreta o assassino Leatherface. Na franquia original, o serial killer ganhou vida pela performance de Gunnar Hansen, que faleceu em 2015.

A atriz irlandesa Olwen Fouéré (Animais Fantásticos), é Sally Hardesty, a única sobrevivente da matança de 1973. A personagem foi interpretada por Marilyn Burns, falecida em 2014, na franquia original.

O elenco de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface é completado por Jacob Latimore (The Chi), Moe Dunford (Vikings), Alice Krige (Star Trek), Nell Hudson (Outlander), Sam Douglas (Snatch) e William Hope (Marple). John Larroquette (Boston Legal) retorna como o narrador do filme.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface – Data de estreia na Netflix

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface está confirmado para estrear na Netflix em 18 de fevereiro de 2022 (sexta-feira).

Confira abaixo o trailer legendado do filme de terror.