O que todos já suspeitavam sobre Keanu Reeves é verdade

Keanu Reeves é sempre destacado por ser muito generoso, sendo conhecido como um dos atores mais legais de Hollywood. O astro de Matrix e John Wick também é muito dedicado ao trabalho.

Quem confirmou isso recentemente foi Halle Berry, que trabalhou junto com Keanu Reeves em John Wick 3 e só tem elogios em relação ao astro de Matrix. Ela confirmou que, de fato, o ator dá o máximo de si quando o assunto é atuar.

Continua depois da publicidade

Em 2019, Reeves foi homenageado no TCL Chinese Theater em Hollywood e Berry, junto de outros colegas de John Wick, estavam presentes na ocasião.

No Instagram, a atriz disse que ele é um dos atores mais dedicados que ela já conheceu. Depois disso, em entrevista ao Extra, ela revelou o quando gostou de trabalhar com ele.

“Foi realmente incrível. Um pouco aterrorizante no começo, porque ele é bom demais, e eu queria estar no mesmo nível que ele”, contou Halle Berry. “Não queria desapontá-lo”.

Berry acabou quebrando duas costelas durante as filmagens de John Wick 3, mas ela disse que levou os machucados como “medalha de honra”.

Ele virou morador de rua

Dublês costumam elogiar bastante Keanu Reeves nas duas franquias famosas. O astro gosta de aprender as lutas e ainda gravar as cenas perigosas.

Esta atitude do astro é antiga e vai além de trabalhos que envolvam ação. Para um filme, Keanu Reeves se tornou morador de rua com o objetivo de levar a experiência ao cinema.

A situação aconteceu após o Advogado do Diabo, de 1997. O filme rendeu um enorme salário de US$ 10 milhões para o astro, antes mesmo de toda fama com Matrix.

Após o filme de sucesso, Keanu Reeves foi para um projeto em que seria um morador de rua que, de repente, ganha na loteria e fica rico.

O trabalho mais recente de Reeves é Matrix Ressurections, que está disponível no HBO Max.