Origem do Batman de Robert Pattinson é como Velozes e Furiosos

Depois de muita espera, o lançamento de The Batman se aproxima. Agora, um livro intitulado Before the Batman: An Original Movie Novel, revela parte da história de origem dele, que é bem similar a alguns pontos de Velozes e Furiosos.

No livro de David Lewman, Bruce Wayne, ainda adolescente, encontra um carro dos anos 1960 ou 1970 na caverna abaixo da torre Wayne. Ele começa a restaurar o carro, o que dura muitos anos.

Antes dele se tornar o Batman, Bruce queria usar o carro para corridas. Para participar dessas, ele se disfarçava como um motorista chamado Paul (possivelmente uma referência a Paul Walker).

Os paralelos com Velozes e Furiosos não param por aí. Assim como Brian, que se apaixona por Mia, a irmã de Dom, Bruce Wayne se apaixona por uma garota chamada Dex e a salva de uma explosão.

Anos depois, ele ainda ajuda a limpar o nome dela, de forma similar a Brian, que ajuda Dom ao perceber que ele era uma boa pessoa.

The Batman chega em breve nos cinemas

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

Como citado, The Batman estreia em 4 de março de 2022.