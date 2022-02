Os filmes indicados ao Oscar 2022 que estão no Amazon Prime Video

Com o sucesso do streaming, o Oscar virou uma premiação dividida entre filmes destas plataformas e aqueles com lançamentos tradicionais. Em 2022, novamente o Amazon Prime Video tem representantes na disputa.

Assim como outros serviços, como Netflix e Disney+, o Amazon Prime Video aposta em títulos com grandes nomes no elenco. Apresentando os Ricardos é um bom exemplo.

Além disso, no Brasil, há filmes que chegaram exclusivamente no serviço do streaming e que ganharam destaque no Oscar, como em 2022. Com isso, os assinantes têm algumas opções para aproveitar a plataforma pensando na temporada de premiações.

Confira abaixo os filmes indicados ao Oscar 2022 que podem ser conferidos no Amazon Prime Video.

Apresentando os Ricardos

O filme aborda a história da estrela de Hollywood Lucille Ball, eternizada por I Love Lucy. No Oscar 2022, o longa concorre nas categorias de Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante com os protagonistas Nicole Kidman e Javier Bardem, além de J.K. Simmons.

No Ritmo do Coração

O emocionante filme chegou de forma exclusiva pelo Amazon Prime Video no Brasil. A história acompanha Lucy, uma adolescente que é a única pessoa que ouve em uma família de surdos. Ela precisa se dividir entre salvar o negócio dos pais e apostar no sonho dela na música. Além de Melhor Filme, No Ritmo do Coração concorre por Melhor Ator Coadjuvante com Troy Kotsur e Melhor Roteiro Adaptado.

Um Príncipe em Nova York 2

O Rei Akeem de Eddie Murphy volta para Nova York para encontrar o filho perdido dele, em lançamento exclusivo do Amazon Prime Video. No Oscar 2022, a comédia concorre por Melhor Maquiagem & Cabelo.

Por enquanto, o Amazon Prime Video conta com os três filmes. Mesmo assim, sempre existe a possibilidade de que novos títulos sejam adicionados.

Há longas indicados que devem chegar no streaming após a exibição nos cinemas. Como se sabe, existe também concorrência neste segmento.

A 94ª Cerimônia do Oscar acontecerá em 27 de março de 2022, em Hollywood, no Dolby Theathre. A direção é de Glenn Weiss, que já trabalhou em seis cerimônias anteriores.