Pandemia mudou morte em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Alerta de spoilers

Uma das cenas mais emocionantes de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) é a da morte da tia May. A sequência poderia ter sido bem diferente, mas por conta da pandemia de COVID-19 ela teve de ser alterada.

Originalmente, ela seria levada por uma ambulância e morreria enquanto é transportada pelo veículo. No entanto, conforme o roteirista Chris McKenna, tiveram de mudar a cena.

Continua depois da publicidade

“Foi complicado [escrever]. Também foi complicado em termos de produção porque tínhamos ideias diferentes de onde a cena poderia acontecer, mas por causa da Covid teve que mudar. Tínhamos uma ideia de acontecer dentro da ambulância, e tínhamos uma versão inteira que foi construída em torno disso, mas isso não era prático para filmar durante a pandemia”, disse McKenna recentemente ao Gold Derby.

Ele acrescentou: “Esse é o tipo de coisa que acontece. Então tivemos que mudar a cena, fisicamente, para outro lugar enquanto tentávamos manter todos os outros elementos funcionando. Tivemos que fazer ajustes, e esse é o tipo de coisa que acontece. Então foi [complicado], mas estou feliz que acabou do jeito que aconteceu, e que afetou as pessoas do jeito que queríamos — que ressoou — porque é muito importante para a história de Peter e para sua jornada”.

No fim, o resultado foi bem impactante e a cena com certeza cumpriu a função que deveria.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

