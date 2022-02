Pantera Negra 2: Imagens revela grande retorno na Marvel

Sem querer, a atriz Lupita Nyong’o aparentemente confirmou o retorno de um personagem em Pantera Negra 2: Wakanda Forever.

A atriz, que interpreta Nakia no filme do Pantera Negra, da Marvel, compartilho eu seu perfil no Twitter algumas fotos do elenco do longa em comemoração ao 4º aniversário de estreia do filme nos cinemas.

Os fãs rapidamente perceberam a presença de Danny Sapani, que apareceu como M’Kathu no primeiro filme. Até agora, a Marvel não havia comentado nada sobre o retorno do astro, o que torna a revelação ainda mais empolgante.

Além de Nyong’o e Sapani, as fotos também mostram Angela Bassett (Ramonda), Letitia Wright (Shuri) e Winston Duke (M’Baku).

Os registros foram feitos durante uma pausa nas gravações de Pantera Negra 2: Wakanda Forever, que deve chegar aos cinemas ainda neste ano. Na legenda, a atriz escreve: “Saudações de Wakanda! Feliz 4º aniversário para Pantera Negra.”.

Confira as fotos:

Pantera Negra 2 será lançado no cinema

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022.

