Participações de Doutor Estranho 2 podem trazer problema ao MCU

O trailer oficial de Doutor Estranho 2, lançado recentemente, deixou a internet em polvorosa. Nas redes sociais, fãs não cansam de especular sobre a trama do longa e discutir as participações especiais no Multiverso da Loucura. Entretanto, o grande número de easter eggs e referências na trama podem trazer um grande problema para o MCU, de acordo com o site Digital Spy.

A pequena prévia, de pouco mais de 2 minutos, é repleta de referências ao universo da Marvel e às séries do Disney+, desde o Doutor Estranho Maligno à versão zumbi de personagens queridos.

O trailer também introduz novas ameaças ao MCU – como um monstro gigante cheio de tentáculos – e heroínas inéditas, como a America Chavez de Xochitl Gomez.

Mas afinal, por que esse alto número de easter eggs e referência representa um perigo para o futuro da Marvel? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre essa teoria.

Doutor Estranho 2 é exagerado na Marvel?

Dada todas as conversas sobre a “cultura do spoiler”, o fato da Marvel ter confirmado diversas participações especiais no trailer de Doutor Estranho 2 é, no mínimo, interessante.

O que nos leva à mais importante questão: por que? Especialmente pelo fato dessas participações terem sido incluídas nas regravações. Por que não deixar nenhum mistério para a audiência?

“Parece que a Marvel se divertiu com as participações de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, e com as variantes de personagens conhecidos em Loki. Então, eles decidiram se ‘divertir mais’ com o Multiverso, e incluir mais participações especiais em Doutor Estranho 2”, comentou o site The Hollywood Reporter.

Com Longe de Casa, a Marvel conseguiu manipular completamente a cultura dos spoilers. Agora, ao invés de se preocupar em não revelar detalhes dos filmes para os espectadores, o MCU investe na divulgação de spoilers como atrativos comerciais.

Sendo assim, a companhia não deixa espaço para especulações. Nós já sabemos que o Professor Xavier de Patrick Stewart estará no filme, já que sua voz pode ser ouvida no trailer. Também sabemos que a Wanda Zumbi de What If fará parte da história, já que também aparece na prévia.

Descobrir se a “figura cintilante” que aparece no trailer é o Sr. Fantástico ou a Capitã Marvel, dessa forma, não terá a mesma recompensa emocional da chegada de Andrew Garfield e Tobey Maguire em Sem Volta Para Casa.

Para descobrir se a estratégia da Marvel dará certo, os espectadores terão que esperar o lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nos cinemas.

“Existe também uma espécie de esforço desesperado da Marvel em mostrar todos os easter eggs, e assim, gerar engajamento para o Doutor Estranho, um personagem bem menos popular que os outros heróis do MCU. O fato do público estar mais animado pela chegada de outros personagens, é um pouco triste”, comenta o site Digital Spy.

De acordo com a publicação, o trailer não passa de uma “ação de marketing criada para agradar os fãs”, com o objetivo de gerar audiência e aumentar o número de espectadores, e consequentemente, o lucro da produção.

Doutor Estranho 2: No Multiverso da Loucura estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022. Após a estreia, o longa não deve demorar a ser lançado no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

