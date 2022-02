Pediram para Robert Pattinson mudar a voz do Batman

The Batman, estrelado por Robert Pattinson, chega aos cinemas em breve e o ator tem contado sobre o processo de formulação dessa versão do personagem. Curiosamente, a voz dele poderia ter sido muito diferente.

O astro britânico revelou que queria diferenciar a voz da leitura dele do Batman daquelas feitas por Ben Affleck e Christian Bale. Mas o resultado não agradou a todos no set e pediram para ele mudar a abordagem.

“Todo mundo faz essa voz áspera e grave, e eu pensei: ‘Vou fazer o oposto – vou sussurrar'”, disse Pattinson no programa de Jimmy Kimmel. “E eu tentei fazer isso nas primeiras duas semanas, e ficou algo horrível, e eles me disseram para parar de fazer isso”.

“Então eu descobri por Nick, que estava me colocando no traje todos os dias, foi o que Christian Bale fez em Batman Begins também”, acrescentou. “E se você ver o primeiro trailer de Batman Begins, você pode ouvir a voz original. Eu só descobri isso algumas semanas atrás”.

De fato, a voz do Batman de Christian Bale no teaser trailer de Batman Begins é bem diferente da versão final. Veja abaixo (por volta de 1:02 min do trailer).

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.