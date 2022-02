Por que Batman de Robert Pattinson é tão brutal

A estreia de The Batman já está chegando, e tudo indica que esse será o filme mais brutal já feito do personagem, com Robert Pattinson marcando sua primeira passagem como o Morcego de Gotham.

O baixo desempenho do Universo Estendido da DC levou a empresa a reavaliar seus projetos e, desde que Ben Affleck anunciou que não interpretaria mais Bruce Wayne, o ex-astro de Crepúsculo assumiu o papel em meio a críticas do público, mas só os trailers já foram o suficiente para os fãs da DC perceberem que The Batman pode ser o filme com qual eles sempre sonhara.

Dirigido por Matt Reeves, The Batman acompanha Bruce Wayne em seu segundo ano como vigilante. O milionário veste sua capa e sai a noite para combater o crime em Gotham City. Outro lado do personagem que também veremos neste filme é o seu talento e interesse para a investigação, atuando também como detetive.

Sabemos que The Batman mostrará já alguns de seus inimigos mais notáveis das HQs, como Selina Kyle (Zoë Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro), Oswald Pinguim (Colin Farrell) e Charada (Paul Dano) e, ainda que detalhes da trama continuem sob sigilo da DC, que não quer revelar demais antes da hora, teasers e imagens dos bastidores já mostram como o Batman de Robert Pattinson será muito mais brutal.

Batman sem limites

Uma das explicações é que esse Batman sem limites se encaixa muito bem nessa versão mais jovem do Vigilante. Bruce Wayne está em atividade há apenas dois anos nas noites de Gotham e, sem muita experiência ou papo para lidar com vilões e capangas, não pensa duas vezes em partir para o confronto físico.

Robert Pattinson viverá um Batman agressivo, ainda muito sedento por sangue e vingança, mas que está “realmente trabalhando em sua raiva”, diz Pattinson ao CinemaCon, afirmando ainda que “todas as lutas parecem muito pessoais”.

No entanto, esse processo de dominar o próprio controle é demorado, e este primeiro filme ainda deve mostrar ao fãs um pouco de seu dias mais trevosos.

The Batman, novo filme da DC, estreia dia 03 de março no cinemas.