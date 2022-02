Por que Batman de Robert Pattinson vai chocar fãs do herói

The Batman pode surpreender fãs de filmes do Homem-Morcego por ser diferentão dos longas anteriores do personagem. É o que garante Robert Pattinson, intérprete de Bruce Wayne/Batman no novo filme.

“Quando eu vi [The Batman] pela primeira vez, mesmo desde a primeira cena, parecia incrivelmente diferente, em tom, dos outros filmes”, disse o ator em entrevista à Total Film. “É tão estranho isso, [The Batman] é meio… triste, e bastante tocante”, completou.

Continua depois da publicidade

Devido à abordagem diferente do filme, Pattinson afirmou que é difícil ver como a história poderia continuar em possíveis sequências, mesmo com o diretor Matt Reeves já tendo declarado que The Batman 2 está em desenvolvimento.

“É uma história muito, muito incomum do Batman, e parece mais difícil para mim imaginar que será uma franquia depois”, disse Pattinson. “Quero dizer, eles sempre tem aquele pedacinho no final, que é mais ou menos: ‘[a sequência] está chegando!’. Mas fora isso, [o filme] parece estranhamente pessoal. Acho que as pessoas ficarão bastante chocadas com o quão diferente é”.

Segundo Robert Pattinson, que se refere a The Batman como “um filme de detetive”, esse aspecto do personagem é destacado “o tempo todo nos quadrinhos, mas sempre fica em segundo planos nos filmes”, o que não acontece em The Batman. O ator elabora mais a personalidade de seu Bruce Wayne:

“O interessante é que esse Batman praticamente vive na sarjeta. Ele não fica em lugar nenhum em casa, exceto na rua quando usa a fantasia”, revelou.

Pattinson compara ainda seu personagem a alguém que vive como um criminoso, mas sem cometer os crimes. “Eu só poderia interpretar um super-herói se ele fosse realmente sujo!”, justifica o ator.

Batman sem limites

Com as declarações de Robert Pattinson, tudo indica que The Batman será o filme mais brutal já feito do personagem.

Uma das explicações é que esse Batman sem limites se encaixa muito bem nessa versão mais jovem do Vigilante. Bruce Wayne está em atividade há apenas dois anos nas noites de Gotham e, sem muita experiência ou papo para lidar com vilões e capangas, não pensa duas vezes em partir para o confronto físico.

Robert Pattinson viverá um Batman agressivo, ainda muito sedento por sangue e vingança, mas que está “realmente trabalhando em sua raiva”, diz Pattinson ao CinemaCon, afirmando ainda que “todas as lutas parecem muito pessoais”.

No entanto, esse processo de dominar o próprio controle é demorado, e este primeiro filme ainda deve mostrar ao fãs um pouco de seu dias mais trevosos.

The Batman estreia em 03 de março no cinemas brasileiros.