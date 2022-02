Por que Doutor Estranho 2 pode estar enganando fãs da Marvel

O trailer de Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) levantou uma teoria entre os fãs da Marvel. Porém, o MCU pode estar enganando os espectadores.

A prévia traz a Feiticeira Escarlate em diferentes momentos, com o traje de WandaVision e até em diálogos mais tensos com o herói da Marvel. Em uma das cenas, a personagem apresenta estar coberta de sangue.

Há teorias de que mais de uma Feiticeira Escarlate aparece em Doutor Estranho 2. A aposta, inclusive, é de que a personagem de Elizabeth Olsen, ou uma das variantes dela, seja a grande vilã do longa da Marvel.

Mas, o Cheat Sheet traz argumentos de que o trailer está enganando os espectadores da Marvel. A prévia, bem como já aconteceu antes, pode estar escondendo o verdadeiro vilão de Doutor Estranho 2.

Por que Doutor Estranho 2 engana fãs da Marvel

O primeiro e forte argumento é o arco que a Marvel está dando para Feiticeira Escarlate. Em WandaVision, a heroína se aproximou de ser uma vilã.

Após as perdas por causa dos filmes dos Vingadores, Wanda chegou ao limite com o luto. Ela se sentiu culpada por fazer uma cidade inteira de refém e por machucar estas pessoas.

No fim, a personagem foi se esconder da sociedade. O que parece é que a Marvel está dando uma redenção para Feiticeira Escarlate, que deve ser atingida ou continuar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Assim, não faria sentido a Feiticeira Escarlate estar virando uma vilã com o que já aconteceu na série do Disney+.

Alguns dizem que a personagem pode ser a vilã com a influência do Livro dos Condenados. O segredo da Marvel realmente pode estar no Darkhold.

O MCU costuma usar uma estratégia nas prévias. Os vídeos indicam algumas situações que podem simplesmente não ser nada ou que viram algo completamente diferente nos filmes.

O que pode acontecer é que a Wanda maligna, se existir uma, é na verdade o disfarce de outro vilão. Ao mesmo tempo, a Feiticeira Escarlate original do MCU continua sendo uma heroína, ao contrário de todas teorias.

O reforço também vem da própria Elizabeth Olsen. Antes mesmo de WandaVision, a atriz comentou o que os fãs poderiam esperar da jornada da Feiticeira Escarlate para o seriado e para o futuro, como em Doutor Estranho 2.

“Eu sei o que a evolução da Feiticeira Escarlate significa. Quando falo em uma história de amadurecimento, eu falo no amadurecimento de uma mulher. Você começa a acertar as contas com o passado, sobre quem você é, faz as contas e aceita você mesma”, explicou a atriz.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

