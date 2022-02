Por que Leatherface usa máscara com pele humana

Leatherface é um dos assassinos mais famosos do Cinema, mas apesar de ter surgido em 1974, há muitos que ainda não sabem o porquê dele usar uma máscara com pele humana. Há mais de uma explicação para tal.

A influência principal por trás do personagem é Ed Gein, um assassino que usava a pele de cadáveres como roupa para “se tornar a mãe dele”. Na infância, Gein era extremamente dependente da mãe e depois da morte dela passou a usar máscaras para se transformar nela.

Além disso, Tobe Hooper e Kim Henkel, roteiristas do primeiro filme, fizeram Leatherface usar pele humana como máscaras para diferenciar a personalidade do assassino.

Conforme o The Cinemaholic, a máscara de senhor simboliza a personalidade materna e doméstica do assassino. A máscara de “mulher bonita” simboliza a personalidade jovial dele. E a máscara “de matança” simboliza a personalidade psicótica dele.

Sem as máscaras, ele é vazio e cria as máscaras justamente para ganhar personalidade.

Já no filme de 2022, dirigido por David Blue Garcia, Leatherface usa a pele de Virginia, quem cuidava dele. Ela morre por conta de um ataque cardíaco. Depois disso, o instinto assassino dele retorna e ele usa o rosto dela como máscara.

Mais sobre O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

A direção do novo filme é de David Blue Garcia, com roteiro de Chris Thomas Devlin. Ele foi gravado na Bulgária, apesar de se passar no Texas, como o original.

O elenco conta com Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson e Jacob Latimore como um grupo de amigos que cometem o erro de viajar para longe demais da cidade grande.

O filme se passa bastante tempo após o primeiro O Massacre da Serra Elétrica. No entanto, trata-se do mesmo Leatherface, o assassino do original.

Ele esteve escondido desde então, tentando ser uma boa pessoa, até que essas pessoas novas o “despertam”.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface está disponível na Netflix.