Por que personagem de Jurassic Park retorna 21 anos depois em Jurassic World 3

Alan Grant (Sam Neill) foi apresentado no novo trailer de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3). O personagem retorna depois de ficar 21 anos. E com a conclusão da franquia se encerrando neste filme, ficamos nos perguntando o que o paleontólogo fez neste período.

O reboot da franquia começou leve, mostrando o parque inaugurado e com o desastre que ocorreu nele. O segundo filme trouxe Ian Malcolm (Jeff Goldblum) mostrando que ele continuava sua pesquisa sobre a teoria do caos e os desastres causados pela humanidade.

Quando foi confirmado que Jurassic World: Domínio iria trazer o trio original de volta. Começou a especulação de como estes personagens estariam hoje. Principalmente com a promessa do diretor Colin Trevorrow, que dirigiu os filmes anteriores, que eles são essenciais para a trama. Não serão apenas participações de luxo ou easter eggs.

Diferentes dos outros personagens, Alan Grant, não é citado nos novos filmes. O próprio ator tem sua própria teoria. Em entrevista ao portal Shorlist, ele diz que Alan se cansou de tudo sobre dinossauros, e vive como contador em Ohio.

Novos rumos

A teoria do ator faz sentido quando pensamos na ausência do personagem. Quando olhamos para Jurassic Park 3 ele já não trabalha com paleontologia. Mesmo com os perigos enfrentados no filme, ele não perdeu seu amor pelos dinossauros.

A questão deve ser resolvida em Jurassic World 3 mesmo, mas o fato de no trailer ele se encontrar com Ellie Sattler (Laura Dern) no que parece um sítio arqueológico confirma que ele está afastado. E o diálogo deles na cena acaba colaborando com isso.

Claro que este é um dos mistérios que o filme terá que resolver. E principalmente encerrar o arco de Chris Pratt (Owen) e Bryce Dallas Howard (Claire). Inclusive este longa parece ser o mais diferente da franquia.

Teremos que aguardar para perceber como será o retorno do personagem. E que podemos observar é que frases como ‘Não se mexa’ e seu chapéu estão garantidos no novo filme.

Vamos então relembrar o trailer de Jurassic World: Dominio (Jurassic World 3). O filme estreia em junho nos cinemas.