Por que Sully aparece sem bigode em Uncharted? Diretor explica

Uma das características mais marcantes de Sully nos games de Uncharted é o bigode dele. No entanto, no filme com Tom Holland e Mark Wahlberg, o personagem aparece com rosto liso. O diretor explicou o porquê disso.

O diretor Ruben Fleischer conversou com o GamesRadar+ e disse que a ideia é que o filme se passe antes dos eventos dos jogos (embora não façam parte do mesmo universo).

Continua depois da publicidade

“Queríamos contar um capítulo diferente da história de Nate e Sully do que os fãs estão familiarizados nos jogos”, disse Fleischer.

“Nós não queríamos que ele começasse exatamente nos mesmos lugares onde ele termina mais tarde nos videogames. Então, certas liberdades, pensamos que poderíamos tomar – por exemplo, não ter seu bigode icônico até o final do filme – senti como, ‘Oh, estamos nos graduando para essa versão posterior de Sully'”, continuou o diretor.

Quem sabe em possíveis novos filmes veremos os personagens com visuais mais próximos aos dos games de PlayStation.

Com Tom Holland, Uncharted está em cartaz nos cinemas

Uncharted: Fora do Mapa tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa é a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla tem a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted: Fora do Mapa, com Tom Holland, já está em exibição nos cinemas.