Por que Uncharted foi mais difícil que Homem-Aranha para Tom Holland

Tom Holland já tem bastante experiência em trabalhar em filmes de grande orçamento, por conta do trabalho dele como o Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel. Apesar disso, Uncharted: Fora do Mapa provou ser um desafio para o ator.

O astro, que interpreta Nathan Drake no novo filme da Sony, disse que não estava acostumado a interpretar personagens como o protagonista de Uncharted.

“Uma das coisas mais difíceis sobre esse personagem foi interpretar ‘o cara legal’. Ele acrescentou (via THR): “Historicamente, eu sempre interpretei o estranho que não tem muitos amigos e não é o garoto popular”.

Holland continuou: “Nathan Drake é o completo oposto, e isso foi algo que demorei um pouco para me acostumar e me sentir confortável fazendo”.

O ator, no entanto, disse ter gostado de gravar as cenas de ação do filme de Uncharted.

Ele riu: “O dia em que fui atropelado pelo carro foi impressionante. Foi muito divertido”.

Avaliações de Uncharted são predominantemente negativas

Mais sobre Uncharted: Fora do Mapa

Uncharted tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa será a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla terá a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted, com Tom Holland, já está em exibição nos cinemas.