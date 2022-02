Pôster da Marvel confirma personagem obscuro em Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) promete trazer ainda mais personagens que Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Uma loja de roupas pode ter confirmado uma dessas novas adições.

Um pôster no site da Red Wolf mostra Rintrah, um obscuro personagem dos quadrinhos da Marvel. Ele aparece com um kimono, como os usados em Kamar-Taj no primeiro filme.

Rintrah já chegou a aparecer em lista de colecionáveis da Hasbro em dezembro de 2021, o que indica que ele realmente deve aparecer no filme.

Rintrah é um usuário de mágica dos quadrinhos do Doutor Estranho dos anos 1980. Ele é do planeta R’Vaal, em outra dimensão. Ele acaba se tornando aprendiz do Mago Supremo.

Veja o pôster, abaixo.

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

