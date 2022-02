Precisa jogar os games para entender Uncharted?

Uncharted: Fora do Mapa, da Sony, estreou nos cinemas do Brasil no dia 17 de fevereiro e, com seu grande elenco de estrelas encabeçado por Tom Holland (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) e Mark Wahlberg (Infinito), muitas pessoas criaram interesse em assistir ao projeto. Mas fica aquela dúvida: é preciso jogar Uncharted para entender o filme?

O longa é a tentativa da Sony de lançar mais uma franquia de sucesso, após Jumanji e Venom, enquanto ao mesmo tempo se arrisca no universo das adaptações de jogos, que até o momento não representaram grande sucesso, seja nas bilheterias ou entre os críticos. Uncharted, no entanto, possui um grande potencial de se dar bem com o público, inclusive entre aqueles que nunca jogaram o game em que se baseia.

O filme conta a história de Nathan Drake, um caçador de tesouros que é o protagonista dos jogos. Enquanto nos games ele é adulto, o filme se apresenta como uma prequel aos jogos, mostrando a juventude do personagem em meio às suas primeiras aventuras ao lado de Victor Sullivan, seu melhor amigo e mentor. Juntos irão explorar a cidade perdida de El Dorado em busca de um tesouro nunca encontrado, mas há um pirata em cena que também quer por as mãos nessa riqueza e pode representar perigo para a dupla.

Relembre o trailer de Uncharted:

Jogo x Filme

Em relação ao jogo, o filme não é tão canônico assim, apresentando algumas mudanças em relação a já conhecida história dos personagens ao não ter abordado em grande fidelidade o seu material de origem.

Uma possível explicação para isso talvez esteja na tentativa da Sony de tornar o filme popular também entre aqueles que nunca tiveram contato com os jogos de Uncharted, criando uma história capaz de se aproximar de outros projetos mais palpáveis ao público, como os filmes de sucesso Indiana Jones e Piratas do Caribe, que possuem certas semelhanças com o enredo de Uncharted.

Se você não acompanhou o sucesso dos games da franquia, provavelmente vai ficar com medo de perder grandes detalhes na recém-lançada adaptação cinematográfica, mas esse distanciamento da obra original pode dar ao público novato o respiro necessário para entender a história sem grandes conhecimentos prévios. Por outro lado, fãs dos jogos de Uncharted podem não gostar das mudanças abordadas no live-action da Sony.

Mas, em resumo, não é preciso ter jogado Uncharted para entender o filme, visto que a adaptação foi criada com o propósito de agradar não só aos fãs do game, mas também de conquistar novos públicos.

Uncharted: Fora do Mapa chegou aos cinemas do Brasil no dia 17 de fevereiro e segue em exibição pelas próximas semanas, para quem quiser conferir o novo longa de aventura arqueológica.

Ainda não há previsão de chegada do filme em streaming.