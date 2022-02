Presidente da Marvel diz o que realmente pensa sobre The Batman

The Batman está animando todos fãs de heróis – não apenas os da DC. Espectadores da Marvel também esperam assistir ao longa estrelado por Robert Pattinson.

Uma prova disso é o presidente dos estúdios da Marvel, Kevin Feige. O executivo contou em entrevista ao The Hollywood Reporter o que realmente acha sobre The Batman.

Continua depois da publicidade

A primeira reação surgiu ainda após o trailer do Batman de Robert Pattinson. “Eu achei ótimo, achei que todos estavam muito bem”, elogiou o presidente da Marvel.

O presidente do MCU também lembrou que Jeffrey Wright, o Vigia da Marvel, está no filme da DC. O ator é o Comissário Gordon em The Batman.

“Eu começo a achar que este é o mundo de Jeffrey Wright e estamos vivendo nele”, brincou Kevin Feige.

Mais sobre The Batman, estrelado por Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.