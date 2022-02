Procurando Nemo pode ser mais sombrio do que os fãs pensam

Como uma das animações mais aclamadas da Pixar, Procurando Nemo está na memória de boa parte do público. No entanto, a história pode ser mais sombria do que os fãs pensam.

Como relatado pelo Screen Rant, uma teoria indica que nem tudo é o que parece em Procurando Nemo.

Segundo essa teoria, Nemo não passa de uma criação da imaginação de Marlin, cuja jornada através do oceano seria na verdade uma metáfora para as cinco fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.

Sombria teoria da Internet

Enquanto muitas teorias dos fãs são exageradas ou sem sentido, essa na verdade acrescenta ainda mais profundidade e emoção para Procurando Nemo.

É claro que torna a animação mais sombria, mas ao mesmo tempo, muito comovente também.

Ainda assim, vale destacar que não passa de uma teoria da Internet. O tipo de teoria que Disney e Pixar nunca vão confirmar, por mais que seja muito interessante.

