Professor Xavier aparece em trailer de Doutor Estranho 2 e fãs de X-Men surtam

Depois de muita espera, a Marvel lançou mais um trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), que revela que Patrick Stewart, o professor Xavier, está no filme de Sam Raimi com Benedict Cumberbatch.

Stewart não a ser mostrado no trailer, tampouco há confirmação de que ele vive o líder dos X-Men, mas ouvimos a voz dele em cena em que o Doutor Estranho é levado para ser julgado.

Dito isso, é muito improvável que tenham contratado o ator para viver outra pessoa além do professor Xavier, então o que vemos na prévia provavelmente é um indício de que os Illuminati serão introduzidos no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Nos quadrinhos, o grupo é formado pelo Doutor Estranho, Professor Xavier, Reed Richards, Raio Negro, Namor e Homem de Ferro.

Naturalmente, pode ser que nos cinemas a formação mude, visto que desses somente Stephen Strange e Tony Stark apareceram nos filmes do MCU até agora – e Stark já morreu.

Veja o trailer, abaixo.

Os fãs reagem

Nas redes sociais, os fãs estão surtando com a aparição de Patrick Stewart no trailer de Doutor Estranho 2.

“Se eles estão entregando a presença de Patrick Stewart no trailer, então o que eles estão escondendo?”, questionou uma fã.

“Honestamente todos estão achando que é Charles, mas seria realmente engraçado se Raimi tivesse conseguido uma participação de Patrick Stewart para ele interpretar Picard”, disse um fã.

“Patrick Stewart como professor X? No Multiverso da Loucura? Estão brincando comigo, vou chorar”, escreveu outra fã.

“Por que você soa como Patrick Stewart, sr. Voz Misteriosa?”, disse mais um fã.

“Patrick Stewart está de volta!”, comemorou outra fã.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

