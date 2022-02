Queda, deslocamento de ombro e mais: elenco de Uncharted sofreu bastante

Uncharted: Fora do Mapa já está em exibição nos cinemas e o caminho até aqui foi bastante árduo para as estrelas do filme. Eles contaram sobre os ferimentos e lesões que sofreram enquanto gravavam o filme.

Tom Holland, Tati Gabrielle e Sophia Ali falaram à Variety sobre as pancadas que levaram no filme da Sony, baseado nos games de PlayStation.

“Eu consegui fazer todas as acrobacias, mas definitivamente me machuquei em algumas. Parecia ótimo no filme, então fiquei feliz em levar a pancada”, disse Tom Holland.

Já Tati Gabrielle disse ter se machucado durante uma cena de luta contra Tom Holland: Não doeu no começo. Duas horas depois, eu estava tipo, ‘Oh uau, meu ombro está doendo, eu realmente não consigo levantá-lo’. Por causa daquela noite eu estava com uma dor excruciante, eu não conseguia me mover ou levantar meu ombro”.

O médico de Mark Wahlberg disse a ela no set que ela acabou deslocando o ombro durante as filmagens. Já Sophia Ali disse ter escorregado enquanto corria por um lugar molhado.

“Eu parecia uma carne de hambúrguer crua”, disse Ali.

Mais sobre Uncharted: Fora do Mapa

Uncharted tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa será a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla terá a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted, com Tom Holland, já está em exibição nos cinemas.