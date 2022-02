Quem é America Chavez, a primeira heroína lésbica do MCU

Xochitl Gomez, atriz canadense conhecida pela série O Clube das Babás, da Netflix, foi a estrela contratada para viver America Chavez, a próxima personagem dos quadrinhos da Marvel a ser introduzida no MCU como a primeira heroína lésbica da franquia.

Sua primeira aparição oficial será no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), e no trailer para o longa já podemos vê-la brevemente em ação como uma suposta aliada do próprio Doutor Estranho.

Enquanto o novo longa não estreia, descubra um pouco mais sobre quem é America Chavez, a nova heroína do MCU e quais as suas colaborações nos quadrinhos da Marvel!

Quem é America Chavez nas HQs da Marvel?

Criada por Joe Casey e Nick Dragotta, America Chavez apareceu pela primeira vez nos quadrinhos de Vengeance, em 2011. Vinda da missão Paralelo Utópico, ela foi criada em um ambiente repleto de amor e carinho por suas mães, que se sacrificaram para salvá-la quando o reino entrou em perigo.

A garota é pavio curto e possui habilidades ligadas ao portal interdimensional, como a capacidade de saltar para mundos diferentes, e tem usado isso para se tornar uma super-heroína na Terra sob o nome de Miss America, que posteriormente se uniu aos Jovens Vingadores.

Na série America, publicada em 2017, a personagem também fala sobre como a comunidade latina a acolheu e como essa cultura está presente em sua identidade. Ela também é lésbica e, nos quadrinhos, America já teve duas namoradas, Ramone Watts e Lisa Halloran.

Inclusive, ela é primeira heroína lésbica da Marvel a aparecer em um live-action pelo MCU, através do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

As controversas da Miss America

America Chavez é uma personagem nova, tanto em idade quanto em tempo de criação. No entanto, suas habilidades são bem apelativas, consistindo em velocidade e força sobre-humanas, viagens interdimensionais ilimitadas e o poder de dissipar raios estelares destrutivos que, para alguns leitores dos quadrinhos, é injusto em comparação aos demais personagens dos Jovens Vingadores.

Outra controversa envolve sua sexualidade. Grupos de leitores mais conservadores não lidaram bem com o fato dela ser lésbica, mas America foi muito bem recebida por leitores LGBTQIA+ e apoiadores. Inclusive, Gabby Rivera, uma escritora latina e queer, foi contratada para escrever seus quadrinhos, cuidando da representatividade também nos bastidores da vida da personagem.

Aliás, sua representatividade latina também foi vista como um problema por alguns: America Chavez é uma alienígena, e sua identificação com a cultura latina pode ser interpretada por alguns como problemática. No terceiro volume de sua série solo, ela explica: “Eu era uma turista em todos os lugares, aprendendo a língua e a cultura do amor de pessoas que não eram da minha família, mas cuidavam de mim como se eu fosse”, afirmando que sua relação com a cultura latina, mesmo que não seja de sangue, é de amor.

America Chavez chega ao MCU em Doutor Estranho 2

A Miss America é dessa atual geração de personagens que buscam se conectar com os novos fãs de quadrinhos, que estão sempre ligados às relações políticas e culturais levantadas não só na vida real, mas também na ficção. America Chavez é uma personagem diversa e com personalidade própria, mas que ainda honra as raízes ao, nas HQs, demonstrar grande apoio e admiração por heróis veteranos.

Tal como Kate Bishop, que foi introduzida ao lado do Gavião Arqueiro e muito bem recebida como uma novata do MCU, as expectativas são que, ao lado do Doutor Estranho, America Chavez também conquiste espectadores não só entre o público mais jovem e despojado, mas também entre os mais velhos e reservados.

Sua estreia será em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), que chega aos cinemas do Brasil no dia 05 de maio de 2022.

