Reação da namorada de Robert Pattinson ao ver Batman surpreendeu ator

The Batman, ou simplesmente Batman no Brasil, já foi exibido para envolvidos no projeto. Robert Pattinson confessou ter ficado surpreso ao ver a namorada Suki Waterhouse chorar com o filme da DC.

Para Jimmy Kimmel, o astro de The Batman contou ter visto o filme com o diretor Matt Reeves e a família dos dois. Robert Pattinson teve uma mudança de visão sobre o longa com a reação dos espectadores especiais.

“Eu estava com muito medo. Não me sentia tão assustado assim com a estreia de um filme há um bom tempo”, confessou Robert Pattinson.

O astro, então, contou que não prestou atenção na reação do diretor. Robert Pattinson contou que foi Suki Waterhouse que o prendeu após a exibição.

“A reação dela mudou tudo para mim. Eu sei que ela não assiste a filmes de heróis normalmente. E ela ficou atenta o tempo inteiro, e então ela pegou a minha mão e a colocou no seu rosto. Eu senti uma lágrima e pensei, ‘Não pode ser'”, relatou o astro de Batman.

Os famosos namoram desde 2018 e essa foi uma declaração rara do romance de Robert Pattinson com a modelo e atriz.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.