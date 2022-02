Reboot de Blade na Marvel terá ator da DC

O ator de Krypton, da DC, Aaron Pierre, entrou para o elenco do reboot de Blade, da Marvel, de acordo com um relatório do Deadline. O projeto é estrelado por Mahershala Ali.

O papel do ator da DC ainda não foi revelado. No entanto, acredita-se que será um personagem importante na trama.

O elenco do reboot de Blade, da Marvel, também conta com Delroy Lindo. Outros nomes devem ser anunciados em breve.

Outros trabalhos de Aaron Pierre

Aaron Pierre entrou em ascensão desde que apareceu em Krypton, da DC. O ator também esteve em Tempo e deve dar voz ao personagem Mufasa em um prelúdio de O Rei Leão, que contará detalhes do seu passado.

No cinema, Blade já teve interpretação de Wesley Snipes. O ator ajudou a tornar o personagem popular para uma boa parte do público.

Especula-se que o reboot também contará com a participação de Kit Harington como Dane Whitman. Blade teve uma rápida interação com esse personagem em uma cena pós-créditos de Eternos.

Ainda não há data de lançamento oficial para o reboot de Blade, da Marvel.

