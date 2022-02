Revelado por que Harry Potter quebrou a Varinha das Varinhas

Se você assistiu aos filmes de Harry Potter (disponíveis na HBO Max) ou leu os livros da franquia, sabe que a Varinha das Varinhas é um dos itens mais poderosos do Mundo Bruxo.

Também chamada de Varinha Anciã, este é um dos três objetos que compõem as Relíquias da Morte, ao lado da Capa da Invisibilidade e da Pedra da Ressureição. Teve vários donos ao longo dos anos, incluindo Dumbledore, Tom Riddle e Harry Potter, embora Voldemort nunca tenha sido seu mestre pela lealdade da varinha a Potter.

Como é visto no filme Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2, a Varinha das Varinhas estava sob a posse de Draco Malfoy (Tom Felton), mas foi desarmado por Potter (Daniel Radcliffe). Com a Varinha Anciã em mãos, Harry travou uma batalha épica contra Voldemort (Ralph Fiennes) no espaço externo de Hogwarts, escapando novamente de uma maldição mortal quando o feitiço Avada Kedavra executado por Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado saiu pela culatra e atingiu ele mesmo.

Com Voldemort derrotado, Harry usa a Varinha das Varinhas para consertar sua própria e, em seguida, quebra o item valioso e o joga fora.

No filme disponível na HBO Max, este final da Varinha das Varinhas é diferente do escrito nos livros de J.K. Rowling, no qual Harry devolve sua varinha ao túmulo de Dumbledore, que foi seu mestre anterior.

Mas por que Harry Potter quebrou a Varinha das Varinhas?

No longa-metragem, Harry percebe que com Dumbledore e Voldemort mortos, a Varinha das Varinhas agora pertence a ele, tal como os outros dois itens que integram as Relíquias da Morte. Com isso, Harry se tornaria o Mestre da Morte, mas ele recusa a ganância por poder promovida por esse título e decide acabar com o mal pela raiz antes de se perder.

Apenas guardá-la permitiria o risco de que outro ganancioso como Voldemort viesse a encontrá-la e colocasse o Mundo Bruxo em perigo novamente e, por isso, destruí-la seria a única forma efetiva de acabar com essa história. Por isso Harry Potter destruiu a Varinha das Varinhas no filme Relíquias da Morte – Parte 2.

Onde assistir Harry Potter

Todos os oito filmes da franquia Harry Potter e o especial de reencontro do elenco, lançado em 2022, estão disponíveis para serem assistidos na plataforma de streaming HBO Max.