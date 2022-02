Revelado se poderoso herói de Eternos pode vencer o Hulk

Interpretado por Don Lee, Gilgamesh é um dos personagens mais poderosos de Eternos. Mas ele teria alguma chance contra o Hulk?

O Screen Rant abordou essa questão em uma nova matéria, revelando se Gilgamesh realmente derrotaria o Hulk em uma batalha. A resposta é: provavelmente não, mas depende.

Os fãs costumam dizer que o Hulk do MCU não é tão poderoso quanto o dos quadrinhos.

Principalmente nos últimos anos, o lado raivoso e violento do Gigante Esmeralda se tornou cada vez menos evidente, o que acabou resultando no surgimento do “Professor Hulk”, que até conta com uma parte da força e do visual monstruoso, mas está mais voltado para a inteligência.

Gilgamesh provavelmente teria uma boa chance contra o Hulk nesse estado. O personagem de Eternos não é apenas poderoso: ele teve um longo tempo de treinamento e experiência em combate.

Quem venceria entre Hulk e Gilgamesh?

No entanto, com Hulk em seu potencial máximo, Gilgamesh teria problemas. Embora o MCU raramente tenha mostrado, o Hulk pode se tornar uma força imparável quando está extremamente irritado.

Então, o Hulk provavelmente seria o vencedor em uma batalha contra Gilgamesh. Mas, de qualquer forma, tudo indica que esses personagens nunca terão uma luta no MCU, então nunca saberemos o resultado com certeza.

Eternos está agora disponível pelo Disney+.

