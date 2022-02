Robert Pattinson admite ter tomado remédio para teste em Crepúsculo

Falando com a GQ, Robert Pattinson admitiu ter tomado um remédio para a ansiedade para o seu teste em Crepúsculo. O ator acabou sendo aprovado para o papel de Edward Cullen.

Robert Pattinson contou que estava sentindo muita ansiedade e nervosismo no período antes do teste. A sua agente na época sugeriu que ele tomasse algumas pílulas de Valium, um remédio para a ansiedade.

“Eu comecei a sentir um terror absoluto de audições. Tenho certeza que muitos outros atores se sentem da mesma maneira.”

“Eu poderia estar muito empolgado, mas no dia da audição, a minha confiança desaparecia completamente. A mesma coisa aconteceu na manhã da audição de Crepúsculo.”

“Na época, eu dormia no sofá da minha agente, em seu apartamento. Eu disse que estava enlouquecendo, que não queria mais participar do teste, e ela respondeu que tinha Valium no banheiro.”

“Eu nunca tinha tomado Valium antes. Me lembro de me sentir glorioso na parte de trás do táxi, com a janela aberta.”

“Acho que tive uma sensação meio espacial e distante na audição. Deve ter funcionado para o personagem.”

Ator disputou papel com Henry Cavill

Curiosamente, na época dos testes para Crepúsculo, outro ator que disputou o papel de Edward Cullen é Henry Cavill, que hoje é conhecido por personagens como Superman e Geralt, de The Witcher.

No entanto, Robert Pattinson se destacou um pouco mais, principalmente por sua química com Kristen Stewart.

Embora Robert Pattinson tenha criticado alguns elementos de Crepúsculo e faça piada com a sua própria participação na saga, conseguir o papel de Edward Cullen teve grande importância em sua carreira.

O ator aproveitou a popularidade para estrelar outros projetos muito diferentes, alguns dos quais trouxeram muitos elogios da crítica e do público.

Robert Pattinson retorna aos cinemas como Bruce Wayne em The Batman. A estreia acontece em 3 de março de 2022.