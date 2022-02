Robert Pattinson confirma grande notícia sobre The Batman

The Batman é um dos filmes mais aguardados de 2022 para os fãs da DC. Se depender de Robert Pattinson, o astro de Bruce Wayne vai deixar os espectadores ainda mais animados.

Em entrevista para Total Film, o astro revelou que The Batman prepara uma sequência. Se fizer sucesso, o que é esperado, possivelmente um novo filme vai ser confirmado na DC.

“Não é uma história comum do Batman, e quase pareceu difícil imaginar uma série para depois. Mas, eles sempre deixaram aquele algo a mais no fim, como: ‘E está vindo’. Tirando isso, parece estranhamente pessoal. As pessoas vão ficar chocadas em como é diferente”, destacou Robert Pattinson.

Os comentários de Robert Pattinson surgem após o astro também confessar que há planos para mais filmes além de The Batman. No momento, faltaria apenas o sinal verde da Warner Bros.

The Batman chega em breve nos cinemas

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.