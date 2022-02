Robert Pattinson deixou agente chocado com The Batman

O interesse de Robert Pattinson em The Batman deixou o seu agente chocado. O ator vinha tendo vários projetos no cinema independente, e agora está voltando às grandes produções.

Falando com a Total Film, Robert Pattinson disse que o seu agente estranhou a sua vontade de interpretar o Batman por causa da sua paixão por personagens mais “esquisitões”.

Mas acontece que o Batman também pode ser considerado um personagem “esquisitão”.

“Eu estava procurando por coisas diferentes. Mas, é claro, o Batman é basicamente a joia da coroa, dos papéis que você pode conseguir como ator.”

“Eu procurei obsessivamente por esse papel. Meu agente até disse: ‘Interessante, mas eu pensei que você só quisesse interpretar aberrações.'”

“Mas o Batman também é meio que uma aberração.”

O novo Batman do cinema

The Batman apresenta o Cavaleiro das Trevas como um indivíduo perturbado e com problemas com a sua raiva.

Por outro lado, também existe um senso de justiça e um autocontrole no personagem, com Robert Pattinson declarando recentemente que sua versão de Batman não mata os criminosos, embora internamente tenha muita vontade, assim como em muitos quadrinhos.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março de 2022.