Robert Pattinson descreve o seu pior dia como Batman

Ao contrário de outros filmes de super-heróis, que vemos os personagens tirando as máscaras, em The Batman, Robert Pattinson precisou transmitir emoção mesmo usando o capuz.

Conforme o diretor e o próprio ator, isso foi muito difícil em diversos momentos e Matt Reeves chegou a brincar dizendo que isso foi um erro, por conta da dificuldade de gravar isso.

Eles revelaram o pior momento do set em razão dessa dificuldade, falando sobre um dia que precisaram gravar inúmeras tomadas.

“Uma das coisas que adoro fazer quando estou trabalhando com atores é dizer: ‘Bem, vamos dar uma olhada’”, disse Reeves sobre mostrar como a cena ficou pelas lentes da câmera. “E [Rob] dizia: ‘Como isso pode não ser suficiente? Estou exagerando. É ridículo.’ E eu dizia: ‘Venha dar uma olhada, Rob.’ Ele dizia, ‘Oh, você não pode ver meus olhos’”.

“Esse foi talvez o pior dia de toda a filmagem, porque eu realmente, genuinamente pensei que era você que estava errado”, disse Pattinson. “E então eu fiquei tipo, ‘Como podemos fazer 40 tomadas?’ E então você respondeu, ‘Apenas venha e olhe para isso.’ E eu estava olhando para ele e disse, ‘Uau, eu pareço – não há nada [de emoção no meu rosto]’”.

