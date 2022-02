Robert Pattinson diz que foi “terrível” gravar um dos filmes de Harry Potter

Robert Pattinson entrou no radar de Hollywood com Harry Potter e o Cálice de Fogo, no qual interpretou Cedrico Diggory. O ator disse que a experiência de gravar o filme foi “terrível”.

Pattinson disse ter gravado a cena do labirinto, do terceiro ato do filme, primeiro, o que provou ser um grande desafio para ele, que não tinha experiência com esse tipo de cena ainda.

Continua depois da publicidade

“Eu nunca tinha feito qualquer coisa com efeitos especiais e ação, foi algo bem grande na época. Foi muito, muito intimidador”, lembrou Robert Pattinson.

O ator ainda disse que leu um livro de atuação no método antes de trabalhar no filme de Harry Potter, mas não absorveu muito do processo.

“A única coisa da qual eu realmente saí foi se esforçar muito antes de cada cena. Esse foi basicamente meu único conceito de como me preparar para uma cena”, disse Pattinson.

Por conta disso, ele disse que a equipe de maquiagem precisava refazer constantemente os ferimentos no rosto dele, porque ele acidentalmente “derretia” a maquiagem.

Robert Pattinson está em The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.